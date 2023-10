Osimhen, De Laurentiis fa un passo indietro: il clima è tornato sereno

Aurelio De Laurentiis ha concesso a Victor Osimhen di tornare in Nigeria per trascorrere del tempo con la famiglia. Un gesto che ha contribuito a distendere i rapporti tra le due parti.

Notizie calcio Napoli– Il clima tra Osimhen e De Laurentiis è tornato sereno, dopo le ultime settimane di burrasca. Il patron azzurro ha concesso al nigeriano di tornare in Nigeria per trascorrere del tempo con la famiglia, un gesto che ha contribuito a distendere i rapporti tra le due parti.

Come riportato dal Mattino, la scelta di De Laurentiis non è stata una decisione scontata. Anche Juan Jesus è stato autorizzato a trascorrere qualche giorno lontano dal centro tecnico, ma il caso di Osimhen è diverso. Il nigeriano è ancora infortunato e il suo rientro è previsto per fine novembre.

La decisione di De Laurentiis è stata apprezzata da Osimhen, che ha visto in questo gesto una mano tesa da parte del patron azzurro. Il nigeriano ha sempre sostenuto di voler restare al Napoli e questo gesto di De Laurentiis potrebbe essere un segnale positivo per il futuro del calciatore.

In attesa di un nuovo incontro tra le parti per discutere del rinnovo del contratto, Osimhen si sta concentrando sul recupero dall’infortunio. Il nigeriano sta seguendo un programma di terapie in Nigeria e lo staff medico azzurro è in contatto con lui per monitorare il suo recupero.

