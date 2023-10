Napoli-Milan, spunta un retroscena su De Laurentiis

De Laurentiis ha espresso il suo disappunto per la prestazione del Napoli nel primo tempo di Napoli-Milan. Il patron azzurro si è fatto sentire con Garcia e la squadra.



Il primo tempo di Napoli-Milan si è chiuso con uno 0-2 a sancire una prestazione degli azzurri non all’altezza, che ha determinato la decisa e ferma reazione di De Laurentiis negli spogliatoi durante l’intervallo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro è stato furioso con i giocatori e con il tecnico Rudi garcia. De Laurentiis ha criticato la prestazione degli azzurri, definendola “inaccettabile”. Ha poi espresso il suo disappunto per la scelta di Garcia di non cambiare modulo.

De Laurentiis si è poi rivolto ai giocatori. “Se non cambiamo qualcosa non possiamo vincere “.

La scelta di De Laurentiis di non intervenire pubblicamente è stata dettata dalla volontà di non creare ulteriore pressione sulla squadra. Tuttavia, la sua reazione ha dimostrato che è pronto a intervenire in prima persona se la squadra non dovesse rispondere alle sue aspettative. Alla fine Garcia non deve commentare una sconfitta.

Per saperne di più su questa notizia e su altre notizie dal mondo del calcio, visita napolipiu.com.