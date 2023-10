Garcia: “Primo tempo per il Milan e secondo per noi, pareggio giusto. Contento delle qualità dimostrate”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida della decima giornata di Serie A tra Napoli e Milan.

“Primo tempo per il Milan, secondo tempo per noi. Pareggio giusto. Non abbiamo fatto il primo tempo che volevamo, ma avevamo una grande squadra di fronte. Noi poi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Quando lasci crossare e dai possibilità a uno come Giroud di fare la sua specialità, sei in difficoltà. Ci vuole anche un po’ di fortuna, noi anche in dieci potevamo vincerla con l ultima azione di Kvaratskhelia. Lavoreremo sul migliorare l’inizio partita che non è quello che volevamo fare, ma i ragazzi ci sono, i tifosi ci hanno spinto e aiutato a rientrare in partita. Anche chi è subentrato ci ha aiutato a pareggiarla”.

“Nella vita non c’è solo il 4-3-3, avere uno come Raspadori può aiutare tanto. Sono contento del secondo tempo dove abbiamo dimostranto di credere nelle nostre qualità. Prendere un gol già è complicato, prenderne due ancora di più. C’era da coltivare questo secondo tempo e noi lo abbiamo fatto bene.

“La base c’è, i giocatori lavorano benissimo tutti i giorni, sono motivato e ascoltano. Questa è una buona cosa. In partita non giochiamo da soli, oggi c era un Milan che abbiamo lasciato arrivare troppo vicino nella nostra area, con uno come giroud non si fa questa cosa. Mancata anche la fortuna”.

“La stagione non è finita. Siamo a un quarto della stagione, c’è tempo per vincere ancora la.prossime partire, fare la striscia di tre, tre vittorie in campionato che ora ci manca”.

“La media dei gol subiti continua a crescere. Come migliorare? All’inizio concedevamo meno tiri e meno occasioni, ora bisogna lavorare sul fatto di impedire l’avversario di tirare in porta. Meret è tornato a grandi livelli, avremo sei giorni per preparare il trittico Salernitana-Berlino-Empoli e migliorare. Ma se giochiamo come il secondo tempo di oggi, andremo avanti”.