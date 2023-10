Napoli-Milan 2-2, Chiariello: “Il peggiore è stato Maignan”

Umberto Chiariello ha criticato la prova del portiere del Milan Maignan in Napoli-Milan: “Grossolani errori”.

Notizie calcio Napoli – Finisce 2-2 l’emozionante big match tra Napoli e Milan, posticipo della 10a giornata di Serie A. Un pareggio con tanti colpi di scena, con i rossoneri avanti 0-2 con la doppietta di Giroud e la rimonta azzurra firmata Politano-Raspadori. Ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha criticato la prova del portiere del Milan Maignan: “È stato il peggiore in campo”.

“Maignan è incappato in errori grossolani, le reti del Napoli portano responsabilità evidenti” ha dichiarato Chiariello. Che poi ha aggiunto: “Ora lo esalteranno per il miracolo su Kvaratskhelia, ma in realtà è stato penoso“.

Parole dure nei confronti del portiere francese, ritenuto dal giornalista il peggiore del Milan nella sfida del Maradona. Una serata da dimenticare per Maignan, che sicuramente vorrà riscattarsi nelle prossime partite.

