Napoli-Milan, furia Giroud dopo il cambio: gesto plateale verso Pioli

Sostituito da Pioli in Napoli-Milan, Giroud ha reagito con rabbia: ampi gesti verso la panchina e mani sul volto.

Attimi di tensione al 81′ di Napoli-Milan, quando Olivier Giroud è stato richiamato in panchina da Pioli che ha mandato in campo Jovic. La sostituzione non è stata gradita dal francese, autore di una doppietta nel primo tempo.

Prima di lasciare il campo Giroud ha rivolto ampi gesti di disappunto verso la panchina rossonera. Una volta seduto, è rimasto diversi secondi con le mani sul volto a testimoniare tutta la sua rabbia per il cambio.

Una reazione plateale che evidenzia l’insofferenza del centravanti per la scelta di Pioli di toglierlo dal campo. Forse Giroud avrebbe voluto rimanere in campo più a lungo per provare a segnare ancora e difendere il doppio vantaggio poi rimontato dal Napoli nella ripresa.

