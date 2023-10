Napoli-Milan 2-2 , Politano e Raspadori firmano una rimonta memorabile

Serata carica di emozioni al Diego Armando Maradona, il Napoli ribalta uno svantaggio di due gol contro il Milan, con Politano e Raspadori a firmare una rimonta memorabile.

Notizie calcio Napoli – L’arena del Diego Armando Maradona è stata teatro di una serata vibrante di calcio, con il Napoli e il Milan che hanno dato vita a un duello pieno di emozioni, terminando con un pareggio per 2-2. Dopo due vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino, il Napoli aveva la pressione di confermare la sua forma vincente, ma il Milan non era disposto a cedere facilmente.

NAPOLI-MILAN 2-2

Il primo tempo ha visto un Milan aggressivo e determinato, con Olivier Giroud a mettere in mostra le sue doti di bomber. Il francese ha aperto le marcature con una precisa incornata su assist di Pulisic, mettendo a segno anche la seconda rete per i rossoneri, anticipando Rrahmani su un servizio dalla destra di Calabria. Nonostante gli sforzi, il Napoli ha faticato a trovare la giusta carica offensiva, con Politano che ha fallito una grande opportunità dal dischetto.

POLITANO E RASPADORI RISPONDONO A GIROUD

La ripresa ha portato con sé un’energia rinnovata per gli azzurri. Rudi Garcia, alla ricerca di una scossa, ha apportato tre sostituzioni cruciali, tra cui l’ingresso di Simeone che ha riaccendere la speranza tra le file partenopee. L’impact è stato immediato, con Politano che ha scatenato un tiro fulminante, battendo Maignan e accorciando le distanze.

Il Napoli ha continuato a martellare la difesa milanista, e la pressione ha dato i suoi frutti quando un calcio di punizione magistralmente eseguito da Raspadori ha fatto esplodere il Maradona in un boato di gioia. L’equilibrio era stato ristabilito, ma l’azione non si è fermata lì. Un fallo controverso di Natan su Romero ha visto l’arbitro Daniele Orsato mostrare un secondo giallo al difensore del Napoli, lasciando gli azzurri in dieci uomini per la fase finale della gara.

RIMONTA DI CARATTERE DEL NAPOLI

Nonostante l’inferiorità numerica, il Napoli ha dimostrato grinta e determinazione, cercando di strappare una vittoria che sembrava a portata di mano. La tensione è rimasta alta fino all’ultimo fischio, con entrambe le squadre che hanno avuto l’opportunità di trovare il gol della vittoria, ma il punteggio è rimasto invariato.

Questo pareggio ha mostrato la resilienza e il carattere della squadra di Garcia, che ha lottato fino all’ultimo respiro per cercare di portare a casa i tre punti. D’altra parte, il Milan ha mostrato perché è considerato uno dei top team della Serie A, pur perdendo una preziosa occasione di guadagnare terreno in classifica.