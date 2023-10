Napoli-Milan, Garcia furioso all’intervallo: entra prima negli spogliatoi

All’intervallo di Napoli-Milan 0-2, l’allenatore Garcia è entrato furioso negli spogliatoi senza parlare con nessuno.

Notizie calcio Napoli – Tensione nell’intervallo di Napoli-Milan, con gli azzurri sotto 0-2 all’intervallo dopo i gol di Giroud. Fischi dal pubblico del Maradona e un Rudi Garcia visibilmente furioso.

L’allenatore francese è entrato negli spogliatoi per primo, senza parlare con nessuno e senza attendere i collaboratori. Un chiaro segnale della sua rabbia per i primi 45 minuti della squadra, apparsa in difficoltà soprattutto in fase difensiva.

Garcia avrà molto da recriminare ai suoi giocatori, chiamati ad una reazione d’orgoglio nella ripresa per provare a rimontare i rossoneri di Pioli. Servirà tutt’altro Napoli per provare a ribaltare il risultato.

Riusciranno gli azzurri a reagire dopo il duro sfogo di Garcia negli spogliatoi? Segui la diretta della ripresa di Napoli-Milan qui su NapoliPiù.com per scoprirlo! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul big match.