LIVE Napoli-Milan: 2-2 Calcio spettacolo al Maradona

Live Napoli-Milan, tutto sul big match della decima giornata di Serie A. Le formazioni, streaming e la diretta della partita.

L’atmosfera si riscalda al Maradona in vista del match tra Napoli e Milan. Questa sfida si preannuncia come una delle più entusiasmanti della stagione, mettendo a confronto due delle squadre più in forma del campionato italiano.

NAPOLI-MILAN SECONDO TEMPO

90’+5′ – Termina la partita: Napoli-Milan 2-2

C’è il triplice fischio del match tra Napoli e Milan: un punto a testa per le due squadre al termine di un confronto molto combattuto

90+4′ – Maignan si oppone a Kvara

Ultimissima occasione del Napoli con Kvara che va col mancino: respinge Maignan

90′ + 3’Grande recupero di Zanoli, che riprende Okafor, lanciato in campo aperto sull’esterno.

90′ CHE OCCASIONE PER CALABRIA! Cross di Florenzi spizzato verso il secondo palo da Jovic. Sul pallone arriva Calabria, che prova a schiacciare di testa, ma la sua conclusione finisce sull’esterno della rete.

90′ Napoli con il 4-4-1 in questo finale: Di Lorenzo scala in mezzo al fianco di Ostigard, Zanoli si abbassa nel ruolo di terzino destro e Raspadori si piazza davanti a lui.

89′ Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ ESPULSO Natan. Secondo giallo per il brasiliano, autore di un intervento involontario su Romero.

87′ Pioli risistema i suoi spostando Theo Hernandez al centro della difesa, con Florenzi nel ruolo di esterno sinistro basso.

83′ Quinta sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Matteo Politano, al suo posto Alessandro Zanoli.

70′ Corner pericoloso di Kvaratskhelia e pallone che viene allontanato dalla difesa del Milan.

67′ LEAO CI PROVA DA FUORI! Uno-due tra Musah e il portoghese, che riceve al limite dell’area e calcia forte e basso sul primo palo. Meret è attento e mette in corner.

63′ – Raspadori pareggia!

Pareggio del Napoli! Punizione micidiale di Raspadori che non lascia scampo a Maignan: esplode il Maradona per il gol del pareggio

GOL! NAPOLI-Milan 1-2! Rete di Matteo Politano! Splendida giocata del numero 21, che salta Pellegrino e Theo Hernandez rientrando sul sinistro, prima di far partire un tiro potente sotto la traversa, sul quale Maignan non riesce ad arrivare.

62′ AMMONITO Luka Romero, in netto ritardo su Zielinski al limite della sua area.

59′ ALTRA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Cross di Di Lorenzo e pallone che scappa dalle mani di Maignan, finendo nella zona di Simeone e Kvaratskhelia, con il georgiano che prova a ribadire in porta, ma trova la deviazione decisiva in corner di Tomori.

57′ MAIGNAN SALVA IL MILAN! Ancora pericoloso l’asse Politano-Di Lorenzo, ma stavolta è il capitano del Napoli ad andare alla conclusione da posizione defilata. Il portiere rossonero difende il suo palo e respinge.

Terza sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Eljif Elmas, al suo posto Giovanni Simeone.

46′ Sostituzione Christian Mate Pulišić Luka Romero Bezzana

46′ Sostituzione Amir Kadri Rrahmani Leo Skiri Østigård

NAPOLI-MILAN PRIMO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ + 3’Giroud tenta l’acrobazia su un pallone vagante nell’area del Napoli. Conclusione centrale, bloccata da Meret.

45′ + 1’Raspadori recupera palla nel cerchio di centrocampo, vede Maignan fuori dai pali e prova a sorprenderlo, ma non trova la porta.

45′ Concessi cinque minuti di recupero.

43′ Grande lavoro in pressione di Giroud, che ruba palla a Natan e guadagna un calcio di punizione.

40′ REIJNDERS A UN PASSO DALLO 0-3! Altra grande azione del Milan, con Leao che allarga per Theo Hernandez, il quale crossa basso all’indietro per l’olandese. Reijnders colpisce di prima con l’interno e non trova la porta per centimetri.

38′ Ripartenza del Milan con Pulisic che serve Reijnders. L’olandese decide di mettersi in proprio e prova a concludere dal limite, trovando il corpo di Natan a ribattere.

35′ Musah cerca il traversone al centro dell’area, ma il suo cross finisce direttamente tra le braccia di Meret.

31′ Gol Olivier Jonathan Giroud

31′ Assist Davide Calabria

29′ Mario Rui vede Maignan fuori dai pali e cerca di sorprenderlo da 35 metri, ma non inquadra la porta.

26′ COS’HA SBAGLIATO POLITANO! Kvaratskhelia scappa sulla sinistra e crossa basso sul secondo palo per il numero 21, che colpisce a botta sicura di prima intenzione, ma trova solo l’esterno della rete.

22′ GOL! Napoli-MILAN 0-1! Rete di Olivier Giroud! Servito sulla fascia, Pulisic rientra sul sinistro e crossa in mezzo per il numero 9 rossonero, che di testa batte Meret.

19′ Sostituzione Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa Marco Pellegrino

16′ Problemi per Kalulu, rimasto a terra dolorante.

12′ Apertura sbagliata da parte di Kvaratskhelia, che alza troppo il cambio di gioco per Di Lorenzo.

10′ Predominio azzurro nei primi dieci minuti di gioco. La squadra di Garcia muove il pallone per cercare superiorità sugli esterni.

7′ Pressing costante dei giocatori del Napoli, che impediscono alla squadra di Pioli di uscire dal basso.

3′ Ritmo subito altissimo al Maradona.

Squadre in campo al Maradona

NAPOLI-MILAN

Dopo una brillante vittoria in Champions League contro l’Union Berlino, il Napoli è tornato al successo anche in Serie A, superando il Verona con un punteggio di 3-1. Gli eroi del match, Politano e Kvaratskhelia, hanno mostrato una forma eccellente, promettendo un’azione entusiasmante nel prossimo scontro con i rossoneri.

Il Milan, nonostante una recente battuta d’arresto contro la Juventus, rimane una delle squadre da battere in questa stagione di Serie A. Attualmente al secondo posto in classifica, i rossoneri sono determinati a mantenere la loro posizione e possibilmente a ritagliarsi la strada verso la vetta.

NAPOLI-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Dove Vedere Napoli-Milan in TV

Per tutti gli appassionati di calcio, la partita tra Napoli e Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire l’azione in diretta TV, è possibile scaricare l’app DAZN su una smart TV compatibile, console Playstation o Xbox. In alternativa, si possono utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky con l’opzione ‘Zona DAZN’, la partita sarà disponibile anche sul canale 214 di Sky.

Napoli-Milan in Diretta Streaming

L’azione non si ferma qui! Per chi preferisce lo streaming, DAZN offre anche l’opzione di seguire la partita in diretta online. Basta scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o collegarsi al sito di DAZN e selezionare l’evento.

Telecronista e Seconda Voce

Il match sarà narrato sulle frequenze di DAZN dalle voci esperte di Edoardo Testoni e Marco Parolo, garantendo una copertura dettagliata e appassionante del gioco.

