Video Napoli-Milan 2-2 Raspadori la riprende su punizione

Giacomo Raspadori con un gol fantastico su punizione punisce il Milan e regala il pareggio al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– La scena del Maradona si è illuminata quando Giacomo Raspadori, il talento del Napoli, ha disegnato una traiettoria perfetta con una super punizione che ha fissato il punteggio sul 2-2 contro il Milan. Un momento di pura classe, in cui il numero 81 ha dimostrato perché è considerato uno dei giovani più promettenti della Serie A.

Il match era carico di tensione, con il Napoli alla ricerca di una risposta dopo essere andato in svantaggio. Ed è stato Raspadori a rispondere alla chiamata, mostrando freddezza e precisione nel calciare una punizione che ha lasciato di sasso il portiere rossonero Maignan.

Il gol di Raspadori è stato un mix di potenza e precisione, una curva che ha descritto l’arco perfetto, impossibile da raggiungere per il portiere avversario. Una rete che ha riportato il Napoli in parità e ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi presenti al Maradona.

Il calcio di punizione di Raspadori è già diventato virale sui social media, con molti che lo celebrano come uno dei gol più belli della giornata. La sua esecuzione chirurgica ha dimostrato il suo talento e la sua capacità di rispondere sotto pressione, elementi che fanno di lui una stella in ascesa nel panorama calcistico italiano.

Questo momento magico non solo ha regalato un punto prezioso al Napoli, ma ha anche mostrato il carattere e la determinazione della squadra, che non ha mai smesso di lottare nonostante le avversità.

Il video della super punizione di Raspadori è un must-see per ogni appassionato di calcio, un momento di pura bellezza e maestria che celebra l’arte del calcio.

My goodness, what a goal from Raspadori 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/2mBOkEOkbA

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) October 29, 2023