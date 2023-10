Orsato colpisce ancora: Rosso scandaloso a Natan

L’arbitro Orsato mostra un secondo giallo a Natan in una situazione dubbia, mandando fuori il difensore del Napoli e lasciando il campo aperto per il Milan.

La sfida tra Napoli e Milan ha visto una volta di più l’intervento controverso dell’arbitro Daniele Orsato. Il fischietto ha mostrato un secondo giallo discutibile a Natan, il difensore del Napoli, in una situazione che ha lasciato molti a chiedersi sull’imparzialità dell’arbitraggio in Serie A.

Durante il match, che si è concluso 2-2, Orsato ha avuto un’interpretazione dell’episodio che ha lasciato perplessi non solo i tifosi del Napoli, ma anche gli osservatori neutrali. Il secondo giallo a Natan, per un presunto fallo su Romero, è sembrato eccessivo a molti, soprattutto considerando la natura involontaria dell’intervento del brasiliano.

Il rosso a Natan è arrivato in un momento cruciale della partita, quando il Milan stava perdendo Pellegrini per infortunio e Pioli era costretto a spostare Theo Hernandez in difesa. Questa decisione arbitrale ha sicuramente influenzato la dinamica della gara, alimentando ulteriori discussioni sul ruolo degli arbitri nel calcio italiano.

Già nel primo tempo, Orsato aveva dato l’impressione di gestire il match con un criterio discutibile, mostrando una certa inclinazione nel punire il Napoli. La decisione di espellere Natan ha solo aggiunto alimento al fuoco, dando vita a una nuova ondata di critiche verso l’operato dell’arbitro veneto.

Il Napoli, nonostante l’inferiorità numerica, ha mostrato carattere e determinazione nel cercare di portare a casa un risultato positivo. Tuttavia, l’espulsione ha indubbiamente reso la missione più ardua, permettendo al Milan di guadagnare un vantaggio numerico sul terreno di gioco.

L’episodio mette ancora una volta in luce la necessità di una maggiore chiarezza e trasparenza nell’arbitraggio, per garantire che le decisioni prese sul campo siano giuste ed equilibrate, preservando l’integrità della competizione.