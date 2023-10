Video, l’eurogol di Politano contro il Milan: Maignan imbambolato

Matteo Politano del Napoli firma una magia al Maradona contro il Milan, segnando un eurogol che riduce il gap e riaccende le speranze.

Il Maradona si è acceso di entusiasmo quando Matteo Politano, l’ala del Napoli, ha sfornato una magia pura, segnando un eurogol che ha ridotto la distanza nel punteggio contro il Milan. La rete, arrivata al minuto 50, ha fissato il punteggio sull’1-2, riaccendendo le speranze dei Partenopei.

Il match, vibrante di energia e carica agonistica, ha visto il Milan portarsi avanti, ma è stato Politano con la sua magia a riaccendere le speranze degli Azzurri. La sua conclusione sotto la traversa ha lasciato di sasso il portiere rossonero Maignan, che non ha potuto far altro che ammirare la traiettoria perfetta della palla che si infilava alle sue spalle.

Il gol di Politano non è stato solo un lampo di genio, ma ha rappresentato un momento di puro calcio, di quelli che fanno innamorare dello sport e che rimarranno impressi nella memoria dei tifosi. La rete ha iniettato nuova energia nei compagni di squadra e nel pubblico presente al Maradona, che ha esultato per l’eurogol del suo beniamino.

WOW! What a way to redeem yourself after a horrible miss.

Stunning goal Politanopic.twitter.com/dVilhMlyI9

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) October 29, 2023