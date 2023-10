Pioli: “Torniamo a casa con l’amaro in bocca. Abbiamo dominato la sfida, non è facile venire qui e creare più di dieci occasioni da gol”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con il Napoli.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con il Napoli, terminata in pareggio. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero:

“Torna a Milano con amarezza? Con l amaro in bocca com’è giusto che sia. La squadra stava dominando la partita, abbiamo ridato slancio agli avversari. Non è facile venire a Napoli e creare più di dieci occasioni da gol. C’è da mettere da parte la partita con l Inter dove siamo stati inferiori, ma ne con la Juve ne con il Napoli siamo stati inferiori.

“Il campionato del Milan comincia con un calendario da non sottovalutare, possiamo dire che io Milan parte da un meno 3 per cercare di rilanciarsi in campionato? In queste prime giornate lo sapevamo che avevo un calendario complicato, in un paio di partite siamo stati meno di quello che possiamo. Stasera no, abbiamo fatto di tutto per vincere e lo dicono anche i numeri. Ci portiamo a casa la prestazione, ma anche il fatto che quando giochi così dovevamo portare a casa la vittoria. Partite facili in Italia non esistono, credo nella possibilità della squadra di giocare ad un certo livello.

Cambio Leao-Giroud? Avevano perso brillantezza per tutto il lavoro fatto durante la partita, sia in fase difensiva che offensiva.Mi sembrava giusto dare spazio a chi aveva più energia.