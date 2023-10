Salernitana-Napoli, settore ospiti aperto solo ai non residenti in Campania: I prezzi

Per Salernitana-Napoli il settore ospiti costerà 45€ ed è riservato solo ai tifosi fuori dalla Campania con fidelity card degli azzurri.

Notizie calcio Napoli – Si accende il countdown per Salernitana-Napoli, sentitissimo derby campano in programma sabato 5 novembre allo stadio Arechi. In vista della sfida, la società granata ha diramato le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti, disponibili da martedì 1 novembre alle ore 14:00.

Ma l’Olimpico presenta una serie di limitazioni: i tagliandi sono acquistabili solo ed esclusivamente online su TicketOne al prezzo di 45 euro, e verranno venduti ai soli tifosi residenti fuori dalla regione Campania purché in possesso della fidelity card del Napoli.

Dunque i sostenitori azzurri residenti in Campania non potranno recarsi a Salerno per sostenere la propria squadra, a differenza di quanto avvenuto in occasione di altre stracittadine negli anni passati. Una scelta che fa discutere e che va in senso opposto rispetto al voler avvicinare sempre più i tifosi alle squadre del cuore.

Ma le polemiche non finiscono qui. Perché il prezzo di 45 euro stabilito per il settore ospiti viene giudicato eccessivo da molti. Si tratta di una cifra più alta rispetto a quella solitamente applicata in occasione di altri derby, e che rischia di scoraggiare i sostenitori dal seguire la propria squadra.

Insomma, le limitazioni imposte per Salernitana-Napoli, sia territoriali che economiche, stanno facendo discutere non poco i tifosi, desiderosi di poter vivere al meglio una sfida sentita come poche altre.

Rimani aggiornato su prezzi e disponibilità dei biglietti seguendo quotidianamente napolipiu.com, il sito con tutte le ultime notizie sulla SSC Napoli.