Ravezzani se la prende con Faraoni e non con Gatti: “Dategli occhiali!”

Fabio Ravezzani nel commentare Juventus-Verona se l’è presa con Faraoni, reo di aver protestato per un fuorigioco millimetrico, ma ha sorvolato sui colpi proibiti di Federico Gatti, graziato dall’arbitro Feliciani.

Il giornalista ha definito “meritata e entusiasmante” la vittoria della Juve, per poi attaccare il terzino del Verona: “Faraoni si dovrebbe vergognare”. Parole dure, nonostante le immagini dimostrassero come il gol annullato a Kean fosse in posizione irregolare.

Ciò che stride è che Ravezzani ha minimizzato sul pugno sferrato da Gatti sul petto di Djuric: “Qualcuno qui mi ha chiesto un’opinione su Gatti. L’ho detto in diretta: certi colpi proibiti da bullo li trovo insopportabili, come quelli di Mancini e, all’epoca, di Materazzi. Farebbe bene a non insistere”.

Quello che appare strano è che il buon Ravezzani non solo non ha citato Chiellini, il difensore ha ancora in mano i capelli di Cavani, e non ha spiegato che Gatti è recidivo.

Gatti, molla un colpo a pugno chiuso sul petto di Djuric cosi come fece con Kvara. L’arbitro anche in questo caso ha fatto finta di non vedere.

Allora mettiamo tutto sulla bilancia: Peggio l’atteggiamento di Faraoni sul fuorigioco oppure i colpi proibiti di gatti, accompagnati dalle sviste arbitrali?”. A voi la risposta!

Insomma, sembra che al giornalista servisse una visita dall’oculista per vedere chiaramente cosa è successo in campo. Prima di criticare il comportamento altrui, sarebbe opportuno condannare certi falli volontari.

