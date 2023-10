Juve-Verona, Gatti graziato dopo pugno a Djuric: la furia di Alvino

L’arbitro non ha espulso Federico Gatti nonostante un pugno a Milan Djuric durante la partita tra Juventus e Hellas Verona.

Pugno di Gatti a Djuric. Episodio controverso ieri sera durante Juve-Verona, con Federico Gatti graziato dall’arbitro dopo un evidente pugno rifilato a Milan Djuric. Il difensore bianconero, già in passato protagonista di interventi violenti, questa volta è rimasto incredibilmente in campo nonostante un gesto apparentemente volontario e passibile di cartellino rosso.

Al 28′ del primo tempo, su un cross dalla sinistra di Kostic, Gatti e Djuric sono andati alla conta per il colpo di testa in area di rigore. Il difensore juventino però ha alzato troppo il gomito, colpendo con un pugno il petto del giocatore veronese. L’arbitro Ermanno Feliciani era a pochi metri dall’azione, eppure ha deciso di non prendere provvedimenti.

A distanza di sei mesi #Gatti ci ricasca: all’epoca fu #Kvaratskhelia la vittima del suo schiaffo; oggi è toccato a #Djuric https://t.co/k04K27n5hk pic.twitter.com/Z1MG1YN0S6 — Luca Cerchione (@lucacerchione) October 28, 2023

Una decisione che ha fatto infuriare il giornalista Carlo Alvino, che su Twitter ha tuonato: “Gatti è il nuovo Chiellini, esente dalla punizione solo per la maglia che indossa”. Parole dure che sottolineano la rabbia per la mancata espulsione del calciatore bianconero. La prestazione del fischietto Feliciani in Juve-Verona sta facendo parecchio discutere.

Djuric come Kvara e Gatti sempre impunito

Anche sui social network, molti utenti hanno criticato la scelta dell’arbitro di non estrarre il cartellino rosso. In tanti hanno fatto il paragone con un analogo episodio della scorsa stagione, quando Gatti colpì con un pugno Kvaratskhelia in Napoli-Juventus venendo graziato anche in quell’occasione.

Nell’occasione il replay mostrò chiaramente che Gatti sferrò un pugno al georgiano del Napoli con rabbia e rancore. I moviolisti in diretta TV hanno concordarono sul fatto che l’arbitro avrebbe dovuto contestare la condotta violenta e mostrare il cartellino rosso al difensore bianconero.

Questo fu è il primo errore grave commesso da Fabbri nei confronti del Napoli: il fischietto di Ravenna ha è stato autore in passato un disastroso arbitraggio contro la Salernitana e insieme a Sozza, ha causato la prima sconfitta del Napoli in campionato contro l’Inter a Milano lo scorso campionato.

Rimani sempre aggiornato seguendo le polemiche arbitrali su Napolipiu.com. Il nostro sito ti offre ogni giorno notizie, approfondimenti e commenti sul mondo del calcio.