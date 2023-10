CdM demolisce il Napoli: ADL monarchico, Osimhen in vacanza, Meret bullizzato

Il Corriere del Mezzogiorno mette sotto accusa la gestione del Napoli da parte di De Laurentiis e la direzione tecnica di Garcia.

Notizie calcio Napoli – Le acque a Castel Volturno sembrano tutt’altro che calme. L’editorialista del Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino, non ha usato mezzi termini nel criticare la gestione del Napoli, focalizzandosi su Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia.

“Da settimane assistiamo alla sceneggiata di De Laurentiis a Castel Volturno, una cosa davvero penosa” scrive Vittorio Zambardino. Che poi critica la presunta strategia comunicativa sui presunti effetti positivi degli interventi del patron negli spogliatoi.

Il punto di partenza è la prestazione della squadra, dove solo l’intervento di Politano e Raspadori ha evitato un ulteriore smacco. Ma è la gestione a essere messa in discussione. Zambardino parla di una “gestione monarchico assolutista” da parte di ADL, che si manifesta con sceneggiata a Castel Volturno, dove le visite del presidente sembrano più un teatro che un reale tentativo di motivare la squadra.

La situazione di Victor Osimhen è un altro punto dolente. L’attaccante, secondo Zambardino, è di fatto “in vacanza”, con la testa già lontana da Napoli nonostante i suoi gol siano fondamentali. E Meret appare “sempre più intimorito e bullizzato dai tifosi”. Infine non mancano stoccate sugli insuccessi politici di ADL, con “perdite reputazionali ai confini del burlesque”.

Il ritratto che emerge è di una squadra in balia delle onde, con un timoniere, Rudi Garcia, che non sembra in grado di raddrizzare la rotta. Le parole di Zambardino pongono una domanda seria: è tempo di cambiare la guida tecnica?

Insomma, una disamina impietosa del momento no del Napoli, tra risultati deludenti, errori societari e malumori diffusi. Quando arriverà la svolta? Riuscirà Garcia a raddrizzare la rotta?

