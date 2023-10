Napoli, Politano si prende il rinnovo: summit ADL-agente in settimana

Dopo l’ottimo avvio di stagione, Politano è pronto al rinnovo con il Napoli: fissato un incontro tra ADL e l’agente dell’esterno.

Notizie calcio Napoli – In casa Napoli tiene banco il futuro di Matteo Politano, che dopo un ottimo inizio di stagione sembra essersi guadagnato la riconferma e il rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato da Il Mattino, è previsto per questa settimana un incontro tra il presidente De Laurentiis e l’agente dell’esterno per discutere il prolungamento.

Politano sta disputando la sua migliore annata con la maglia azzurra, ritagliandosi un ruolo centrale nello scacchiere tattico di mister Garcia. Dopo la cessione di Lozano, per lui si sono spalancate le porte della titolarità e il numero 21 sta ripagando la fiducia con prestazioni di alto livello impreziosite da gol e assist.

L’ultima perla risale alla sfida contro il Milan, quando un’iniziativa personale di Politano ha permesso al Napoli di accorciare le distanze e rimontare poi definitivamente il doppio svantaggio iniziale. Una prova convincente che avrebbe meritato il premio dei 3 punti.

A quanto pare però il premio per Politano arriverà in sede di contrattazione. ADL, soddisfatto del rendimento dell’ala, incontrerà a breve l’entourage del giocatore per prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2025 almeno fino al 2028. Un rinnovo che blinderà Politano e ne farà un pilastro del Napoli del presente e del futuro.

Una riconferma ampiamente meritata per l’ex Inter e Sassuolo, ormai completamente a suo agio nell’ambiente partenopeo. Le premesse per vederlo ancora protagonista con la maglia azzurra ci sono tutte.

