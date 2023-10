Zille: “Tifosi azzurri vedano il bicchiere mezzo pieno. Il Napoli ha trovato un altro leader”

La bordocampista di DAZN, Federica Zille, ha detto la sua sul posticipo della decima giornata di Serie A tra Napoli e Milan.

Due punti buttati? Non per tutti, forse. Napoli-Milan non un qualunque match di giornata con il peso specifico di un ‘semplice’ scontro diretto, ma qualcosa di più. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Pioli, un pareggio che invece conferma quello che forse si sta (ri)cercando della passata stagione. Parte degli ‘ingredienti’ giusti di cui parlava Garcia in questa partita non sono mancati, forse solo nei primi 45 minuti. Ma l’altra metà ha visto una squadra completamente diversa, guidata da voglia e grinta, le stesse che hanno portato il Napoli a rimontare la sfida, ‘danze’ iniziate da un Matteo Politano in grande spolvero. A sottolineare la prestazione dell’ex Inter è intervenuta la bordocampista di DAZN, Federica Zille.

Politano il nuovo leader di questo Napoli, il pensiero di Federica Zille

Ha usato parole quasi al miele la bordocampista di DAZN, Federica Zille, che ha voluto rassicurare i tifosi del Napoli, ma soprattutto far luce su Matteo Politano, le cui recenti prestazioni non stanno di certo passando inosservate. Di seguito le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“I tifosi del Napoli pensano che siano due punti persi dopo il pari col Milan. Da bordocampo ho avuto l’impressione che si sia ritrovato sul 2 a 0 senza aver costruito un gioco prorompente. Il Milan non aveva mai segnato un goal di testa in stagione prima di ieri. Rrahmani ha un po’ tradito nel confronto aereo con Giroud. La scelta di Garcia di fare un triplice cambio è arrivata per dare una sterzata alla squadra e non per punire alcuni calciatori”.

Zille ha poi aggiunto: “I tifosi azzurri vedano il bicchiere mezzo pieno perché il risultato lascia fiducia per le prossime partite. Svuotare il centrocampo per aumentare la forza offensiva è stata una scelta coraggiosa di Garcia perché ha aiutato anche Raspadori ad essere più pericoloso. Garcia chiedeva a Politano di puntare Pellegrino che era in difficoltà. Il carattere che sta mettendo Politano in campo è unico: la squadra ha trovato un altro leader. Anche il Maradona è stato fondamentale, l’apporto che ha dato il pubblico del Napoli è stato determinante. La squadra sconfitta avrebbe passato una brutta settimana, invece il pari consente di respirare. Lo stadio al gol di Raspadori ha vibrato”.