Pallone d’oro 2023, Kvara precede Bellingham! Il georgiano al 17esimo posto

Questa sera la premiazione del Pallone d’Oro. Khvicha Kvaratskhelia, giocatore del Napoli, si è piazzato al 17esimo posto.

Cento giornalisti questa sera si impegneranno nel decretare il vincitore del Pallone d’Oro 2023 premiando le prestazioni individuali, quelle collettive e i trofei individuali, classe del giocatore e senso del fair-play inclusi.

Il gran favorito sembra essere Leo Messi. Nel frattempo L’Equipe ha svelato le posizioni dei 30 giocatori in lista tra cui spicca il georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Per lui il 17esimo posto, meglio di Jude Bellingham che ha chiuso al 18esimo posto.

È già di per sé una grande soddisfazione per Kvaratskhelia che entra in lizza per l’ambito premio per la prima volta in carriera.