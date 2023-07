Napoli su Karlsson: L’Attaccante dell’Az Alkmaar in Vacanza a Ischia

Kesper Karlsson, attaccante dell’Az Alkmaar, è nel mirino del Napoli. Attualmente in vacanza a ischia, potrebbe rimpiazzare Hirving Lozano.

Calciomercato Napoli. Jesper Karlsson, attaccante svedese dell’Az Alkmaar, potrebbe essere la prossima stella del Napoli. Il giocatore, che compirà 25 anni tra pochi giorni, sembra aver convinto la squadra di scouting di Aurelio De Laurentiis.

Karlsson è considerato un’ottima opzione per rimpiazzare Hirving Lozano, il cui contratto è in scadenza e che potrebbe essere ceduto, come confermato dal patron del Napoli in occasione della presentazione delle nuove maglie.

Nato a Falkenberg nel 1998, Karlsson gioca in Olanda con la maglia dell’Az Alkmaar. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro e, secondo Sky Sport, il Napoli lo segue con interesse dallo scorso gennaio.

Attualmente, Karlsson e la sua compagna sono in vacanza a Napoli, passando da Positano a Ischia. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per un primo assaggio della vita azzurra.

CHI E’ KARLSSON, L’OBIETTIVO DEL NAPOLI

Karlsson è un giocatore versatile, in grado di giocare sia sulla fascia sinistra che su quella opposta. Al Napoli, potrebbe arrivare come vice di Kvaratskhelia, con la possibilità di traslocare a destra in caso di necessità.

Karlsson ha esordito tra i professionisti con la squadra della sua città, Falkenberg, poco prima di compiere 18 anni. Tuttavia, è all’Elfsborg che ha maturato le competenze che hanno attirato l’attenzione di club più blasonati.

Nel 2020, l’AZ ha deciso di investire su di lui, pagando poco più di 2,5 milioni di euro. Nei tre anni in Olanda, Karlsson ha sempre raggiunto la doppia cifra in termini di gol, offrendo anche un ottimo contributo in termini di assist.

Nella stagione 2021/22, ha segnato 21 gol, seguiti da 13 nella stagione successiva, due dei quali in Conference League. Con la Svezia, ha segnato tre volte e, recentemente, ha realizzato una doppietta contro la Nuova Zelanda in un’amichevole.