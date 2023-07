ADL svela: “Il nuovo possibile ds del Napoli ama un mio film”

In un’intervista per la presentazione della nuova maglia del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rivelato un particolare interessante.

La SSC Napoli ha svelato in anteprima la sua divisa da gioco per la stagione 2023-2024. Per l’occasione la nuova divisa che accompagnerà gli azzurri durante la nuova stagione è stata presentata in conferenza stampa, in diretta dal splendida nave MSC World Europa, dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in compagnia della figlia Valentina ed altre figure di spicco come Leonardo Massa, manager director MSC, Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi, presidente di Regione e sindaco di Napoli.

Durante un’intervista concessa a Mediaset in occasione della presentazione delle nuove divise, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivelato un particolare interessante. svelando un curioso dettaglio riguardante il principale candidato per il ruolo di direttore sportivo. Il possibile nuovo membro dello staff tecnico ha confessato di aver amato il film Yuppies, suscitando sorpresa e gioia in De Laurentiis che ha detto:

“Pensate che ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo che mi ha confidato che gli era piaciuto tanto il film Yuppies. Questa cosa mi ha sorpreso e mi ha rallegrato. Ci siamo sempre nutriti dei tanti successi e quindi anche del successo di questo scudetto io credo che si possa trarre il giusto nutrimento per ottenere e fare sempre di più”.