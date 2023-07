Il Napoli torna prepotentemente su Kamada, il Milan se ne tira fuori: le ultime su Tousart

Il centrocampista giapponese Daichi Kamada torna in orbita Napoli, mentre il Milan si ritira. Ulteriori sviluppi riguardo a Tousart.

Notizie Mercato Napoli – Il Napoli è alla ricerca di rinforzi nel reparto di centrocampo e sembra aver riaperto le trattative per il giapponese Daichi Kamada, centrocampista dell’Eintracht. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro ha ripreso a lavorare per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Fino a poche settimane fa, sembrava che il Milan fosse in pole position per Kamada, ma le trattative tra il giocatore e il club rossonero si sono interrotte. Questo ha dato un segnale al Napoli, che ha colto l’opportunità per tornare sul mercato e valutare nuovamente l’acquisto di Kamada. Il centrocampista di 26 anni, che è svincolato dall’Eintracht, sembra interessare molto al Napoli.

Mercato Napoli, non solo Kamada: le ultime su Lucas Tousart

Parallelamente alle novità su Kamada, ci sono anche aggiornamenti riguardo all’interesse del Napoli per Lucas Tousart, un ex allievo di Rudi Garcia. L’Hertha ha escluso Tousart dal ritiro estivo per evitare il rischio di infortuni, poiché il giocatore è sul mercato in cerca di una nuova squadra.

Secondo le ultime informazioni, sia il Napoli che il Monaco sarebbero interessati all’acquisizione di Tousart. Il centrocampista francese è in vendita e l’Hertha Berlino sta cercando di evitare eventuali infortuni che potrebbero comprometterne la trattativa. Il Napoli è dunque in corsa per assicurarsi le prestazioni di Tousart, che potrebbe diventare un rinforzo importante per il centrocampo partenopeo.

Ricapitolando, le trattative tra Kamada e il Milan si sono interrotte, aprendo nuove possibilità per il Napoli che sta lavorando per assicurarsi il centrocampista giapponese. Nel frattempo, il club partenopeo è anche interessato all’acquisizione di Tousart, il quale è attualmente sul mercato con l’Hertha Berlino che cerca di evitare rischi di infortuni. Il Napoli sta dunque valutando attentamente queste opportunità per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.