La Nuova Maglia del Napoli Fa Impazzire il Web: Sold Out in Pochi Minuti

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La nuova maglia del Napoli per la stagione 2023/24 è stata finalmente rivelata, dopo ore di anticipazioni online. La divisa, che sarà indossata dai giocatori in campo per il Campionato e la Champions League, ha immediatamente mandato in tilt il web store ufficiale del club.

La prima e più importante novità è lo scudetto, che torna a campeggiare sul dorsale della maglia azzurra 33 anni dopo l’ultima volta. Accanto allo scudetto, si trovano il logo del club e quello di EA7, l’azienda partner Armani che per la terza stagione di fila accompagnerà il club di De Laurentiis.

La tonalità della nuova prima divisa napoletana torna all’azzurro di qualche tempo fa, abbandonando la tonalità più scura vista negli ultimi anni. Questo è un richiamo alle maglie del club degli anni ’80 e ’90.

Un’altra novità è l’ingresso di Msc Crociere come sponsor principale, dopo l’addio di Lete. Il colletto e le maniche avranno bordini tricolore per richiamare lo scudetto, mentre un bordino bianco è presente sulle spalle.

Inoltre, eBay, la multinazionale di e-commerce americana, prenderà il posto di Amazon sulla manica sinistra. Sul retro della maglia, fino a giugno 2024, sarà presente il logo di UpBit, già visto nell’ultimo anno.

Nuova maglia del Napoli: in tilt il web store

La vendita della nuova maglia è iniziata alle 19.26 e ha immediatamente affascinato i tifosi, che si sono precipitati sul web per acquistarla. Tuttavia, il sito del club è rimasto inutilizzabile per diversi minuti a causa dell’elevato traffico.

È possibile acquistare la maglia direttamente sul portale di eBay, nuovo sponsor del club, ma la versione azzurra è quasi sold out. Rimane disponibile la seconda versione in bianco. Il prezzo della maglia è aumentato leggermente rispetto all’anno scorso, passando da 125 a 130 euro.