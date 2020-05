Quanto ti piace questa maglia (Vota con le stelline) Reader Rating 1 Vote

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: ecco la 8 di Claudio Vinazzani stagione 81/82.

Al quinto anno in maglia azzurra Claudio Vinazzani, una delle icone del Napoli anni ’80, ha indossato la maglia numero 8. Precisamente la maglia da collezione di Vinazzani che vi presentiamo oggi è relativa alla stagione 1981/82. Stagione in cui gli azzurri potevano contare su un altro simbolo di quegli anni Ruud Krol, che svettava in un Napoli quasi tutto Italiano.

La maglia match warn di Vinazzani fa parte della collezione privata di Enzo D’Orta e rappresenta un cimelio per il football memorabilia perché di questo tipo di casacca se ne trovano pochissime in giro. Sono tanti i collezionisti alla ricerca di questa particolare maglia, ma secondo molti esperti del settore è veramente complicato riuscire a trovarla sul mercato e chi ce l’ha se la tiene ben stretta.

Vinazzani maglia 81/82: ecco le caratteristiche

Nel caso specifico si parla della seconda maglia del Napoli Prodotta dalla NR di Nicola Raccuglia, il cui stemma classico è cucito sul fronte sinistro della maglia. Lo sponsor commerciale è stampato ed è Snaidero. La maglia da collezione di Vinazzani della stagione 1981/82 ha una particolarità non da poco, per la prima volta appare uno sponsor commerciale su una maglia della SSCN. Su questo modello non è presente lo stemma del Napoli. Il numero è di stoffa blu cucito a zigzag con cotone bianco. La maglia è in lanetta leggera e presenta dei righini bianco azzurri sia nello scollo a V che sul giromanica. Il valore minimo è di 3 mila euro.

Napoli: stagione 1981/82

Con Marchesi allenatore il Napoli chiuse la stagione al quarto posto con 35 punti, preceduto da Juventus, Fiorentina e Roma. In tutta la stagione gli azzurri riuscirono a conquistare 10 vittorie e tra quelle più prestigiose si ricordano quelle con la Roma e con il Torino per 2-0 e con l’Inter per 1-0. Il capocannoniere di quella stagione fu Pellegrini con 11 reti, mentre Vinazzani con la sua maglia numero 8 confermò di non essere un goleador e non mise a referto nessuna rete in campionato.

Ecco la rosa del Napoli:

Portieri – CERIELLO Raffaele, CASTELLINI Luciano, FIORE Pasquale

Difensori – AMODIO Roberto, BRUSCOLOTTI Giuseppe, CARANNANTE Antonio, CITTERIO Filippo, FERRARIO Moreno, KROL Ruud, MARINO Raimondo

Centrocampisti – BENEDETTI Paolo, CRISCIMANNI Antonio, IACOBELLI Agostino, GUIDETTI Mario, MANIERO Enrico, VINAZZANI Claudio

Attaccanti – DAMIANI Giuseppe, MUSELLA Gaetano, PALANCA Massimo, PELLEGRINI Claudio, PUZONE Pietro.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella.