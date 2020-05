Secondo Pistocchi, Everton è vicinissimo al Napoli. Il Gremio avrebbe accetato l’offerta di 25 milioni proposta dal club di De Laurentiis.



Secondo Maurizio Pistocchi, il Gremio ha accettato la proposta del Napoli per Everton. L’esterno brasiliano potrebbe essere il primo rinforzo per il nuovo Napoli di Gattuso.

Il giornalista di Mediaset ha rilasciato una intervista a Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Gremio avrebbe accettato un’offerta del Napoli da 25 milioni di euro per Everton Soares, attaccante della nazionale brasiliana, il cui nome è stato accostato più volte al club partenopeo. Il Napoli ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro al Gremio per il cartellino di Everton Soares, attaccante esterno di piede destro. Secondo le nostre fonti, la proposta è stata accettata.

Everton è un classe 1996 molto forte, già nel giro della Nazionale brasiliana da parecchio tempo. Ha personalità, si muove, sa districarsi su tutto il fronte d’attacco e fa anche tanti gol”.

Pistocchi su Everton al Napoli poi aggiunge: “Sarebbe veramente un colpo strepitoso da parte del Napoli, se non rientrano altri fattori si può chiudere in una settimana.

Sarebbe un grossissimo colpo da parte del Napoli, un calciatore di grande personalità, veramente straordinario se riuscissero a portarlo in azzurro. Se dovesse arrivare Everton, che sarebbe un grossissimo colpo per il Napoli, Ancelotti chiederebbe Allan e Lozano al ed in azzurro può arrivare un altro attaccante molto forte, parliamo di Kean dell’Everton“.