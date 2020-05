Video – Aggiornamento Warzone: sbloccato acceso ai bunker

L’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone ha sbloccato anche l’accesso ai bunker, di cui da tempo si stava parlando.

Per i tanti appassionati del free play firmato Activision questa mattina c’è stato un nuovo aggiornamento da fare, circa 21 GB.

Nel nuovo aggiornamento di Warzone è stato sbloccato l’accesso ai bunker. Da tempo si parlava di questa novità ed in rete era apparso qualche video. Ma a qualche ora dal rilascio ufficiale dell’update c’è finalmente la conferma. Molti giocatori, anche italiani, hanno avuto accesso alla nuova zona della mappa di Verdansk. Una nuova esperienza di gioco, che sicuramente sarà ampliata nei prossimi mesi, dato che già sono tante le voci che girano su nuovi aggiornamenti che porteranno non solo armi, ma anche nuove aree della mappa. Basta pensare che c’è sempre da risolvere il ‘mistero’ degli ululati che molti giocatori sentono, soprattutto in zone come Dam.

Bunker Warzone come accedervi

Riuscire ad accedere a questa nuova zona della mappa non sarà semplicissimo. Anche perché sarà necessario trovare una chiave magnetica, che viene rilasciato soprattutto nelle casse ‘rosse’ che si trovano nel gioco.

Con quella chiave sarà possibile avvicinarsi ai bunker segreti di Warzone inseriti nell’ultimo aggiornamento. Come si vede dalle immagini riportate di seguito, chi riesce ad entrare potrà trovare tantissime casse che contengono equipaggiamento e soldi. Insomma una bella scorta, utile per riemergere e poter poi affrontare i nemici disposti lungo tutta la mappa. Ma ci sono altre curiosità nei bunker. Dai video si percepisce infatti che ci sono stanze chiuse, che potrebbero essere aperte prossimamente, con altre novità per i player.

Se riuscite a trovare la nuova area potete inviare un video al gruppo Facebook Warzone Sud Italia. Tutti i video saranno pubblicati, così potremo arricchire la platea di persone che hanno scoperto i nuovi bunker nascosti a Verdansk.