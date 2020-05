Call of Duty: i leaks rivelano nuove armi in Modern Warfare

Nuove armi in Call of Duty è una delle novità che potrebbero attendere i giocatori appassionati di Modern Warfare e Warzone.

Alcuni recenti leaks portati alla luce alla pagina Cod.Italia parlano nuove armi per Call of Duty. L’ufficialità non c’è ancora ma le indiscrezioni sono molteplici. Secondo i recenti rumors e come si vede anche da alcune immagini che girano sul web le nuove armi dovrebbero essere le seguenti:

Apc-9, mitraglietta

Vector, mitraglietta

HK G28, fucile di precisione semi automatico

Galil, fucile d’assalto

XM109, fucile di precisione prodotto dalla Barrett

Secondo quanto rivelato da Amante_Cod per molte di queste armi c’è anche associazione il suono relativo allo sparo. Questo induce a pensare che presto potrebbero essere inserite all’interno del gioco e quindi utilizzate dai vari gamer. Non resta che attendere le novità sulle nuove armi di Call of Duty, ma anche sugli ululati dei lupi che alcuni giocatori stanno sentendo sempre più spesso durante il gioco.