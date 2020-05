NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Vinazzani

Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 0 Votes

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: ecco la 7 di Claudio Vinazzani.

Sette anni in maglia azzurra, per Claudio Vinazzani la città di Napoli è stata una vera e propria casa. Diventato pian piano un punto di riferimento per società e tifosi l’ex centrocampista azzurro rappresenta una delle icone degli anni ’80 per il club partenopeo. Na Passione, la più grande collezione di maglie del Napoli vi porta a scoprire la maglia numero 7 di Claudio Vinazzani di proprietà del collezionista Enzo D’Orta.

Arrivato nel 1976 al Napoli dopo l’esperienza con la Massese Vinazzani al suo primo anno con la maglia del Napoli, vince la Coppa di Lega Italo-Inglese contro il Southampton. In quella partita proprio Vinazzani mise a segno il suo primo gol con la casacca azzurra. Vinazzati diventa con il tempo un idolo della tifoseria azzurra, diventando anche il capitano della squadra e ambientandosi sempre di più in città, tanto da aprire anche un negozio di articoli sportivi.

Maglia Vinazzani: ecco le caratteristiche

La maglia numero 7 di Claudio Vinazzani che vi presentiamo oggi risale alla stagione 1982/83. Il modello è particolarmente raro, perché utilizzata in una delle prime partite internazionali della squadra partenopea: ovvero in amichevole contro il River Plate. Prodotta dallo storico marchio NR (da Nicola Raccuglia che ha rilasciato un’intervista alla pagina Na Passione di Instagram ndr), la maglia numero 7 presenta lo stemma societario del Napoli a forma di una N stilizzata come somarello, cucito in trama con cotone blu. Lo sponsor commerciale Cirio è cucito in trama con lo stesso cotone blue dello stemma stemma societario e tecnico. Il numero è in stoffa blu cucito a zigzag. La maglia è autografata da Vinazzani e correlata con pantaloncino blu di acrilico e calzettoni prodotti sempre dalla NR. Il valore minimo per questo pezzo importantissimo di football memorabilia è di 3 mila euro.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella