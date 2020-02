Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 1 Vote

La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta, la maglia a maniche lunghe di Maradona.

Ci sono maglie da calcio che segnano la storia, che diventano mito perché coincidono con i grandi successi di chi la indossa. NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli vi porta all’interno di quel mito. La maglia a maniche lunghe di Diego Armando Maradona della stagione 1986/87 è il connubio tra colori azzurri ed il più grande calciatore che abbia mai calcato i campi da calcio. La maglia match worn del Napoli, che fa parte delle collezione personale di Enzo D’Orta (così come le foto qui pubblicate ndr) è un pezzo raro perché è quella che è stata indossata per ben 17 volte da Maradona, durante l’anno del primo scudetto del Napoli. Quella con la quale il Pibe de Oro segnava gol su tutti i campi di serie A.

Maglie indossate da collezione: la maglia a maniche lunghe di Maradona

Un pezzo importante del football memorabilia con un valore di mercato che parte da 4 mila euro, la maglia a maniche lunghe di Diego Armando Maradona del 1986/87 presenta diverse curiosità e caratteristiche uniche. La maglia indossata da Maradona è vistosamente consumata sotto la manica sinistra, questo per lo sfregamento continuo della fascia di capitano indossata dal numero dieci del Napoli. In quegli anni, infatti, le maglie venivano lavate e quindi riutilizzate. Ecco perché l’effetto sfregamento è diventato sempre più visibile. La maglia da collezione del Napoli è realizzata in lana pesante, con lo sponsor Buitoni in vernice e lo stemma NR e del Napoli cuciti e non presenta alcuna etichetta interna. Oltre alla maglia è presente anche il pantaloncino ed i calzettoni di Maradona, che pure presentano delle particolarità uniche.

I calzettoni: ecco la particolarità

Una delle maglie da collezione più importanti di Diego Armando Maradona, presenta una particolarità unica anche per quanto riguarda i calzettoni. Quelli presenti nel completino della collezione di Enzo D’Orta, sono stati realizzati sono per l’ex numero dieci del Napoli. Sono più corti e con lo stemma dello sponsor tecnico NR più grande. Tutta la squadra del Napoli, a quei tempi, indossava calzettoni più lunghi, mentre il capitano del primo scudetto del Napoli li voleva su misura.

Ma ci sono anche tante altre maglie che fanno parte della grande collezione. Divise match worn con certificato di appartenenza, come quella rossa o quella bianca di Diego Armando Maradona.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella