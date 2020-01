NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli, la maglia che ‘vinto’ la Coppa Italia

Quanto ti piace la maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 1 Vote

La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta, ecco la maglia bianca di Maradona.

La stagione 1986/87 è un anno magico per la SSC Napoli, il primo scudetto con Diego Armando Maradona e le sue magie in campo. La vittoria della Coppa Italia in finale contro l’Atalanta. La partita di ritorno con gli orobici è stata giocata con Maradona che ha indossato una delle maglie storiche del Napoli: bianca con scritta Buitoni. Una maglia unica che fa parte della collezione di maglie indossate del Napoli, di proprietà di Enzo D’Orta: uno dei maggiori collezionisti partenopei. Le foto in esclusiva cedute alla nostra redazione raccontano un pezzo di Football Memorabilia, la passione di chi nelle maglie storiche trova ricordi ed emozioni. Nà passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli, vi porta in questo mondo fatto ricerca e sentimenti.

Napoli, maglie da collezione indossate: la bianca di Maradona

Tutta bianca con la scritta Buitoni, il logo Nr, la trama a costine e realizzata in lanetta: queste le particolarità ‘fisiche’ della seconda maglia 1986/87 del Napoli. Utilizzata solo tre volte nell’arco della stagione dello scudetto , il valore di questa particolare maglia da collezione del Napoli parte da 4 mila euro. In particolare la seconda maglia il Napoli la indossò in Verona-Napoli e Como-Napoli in campionato, ma anche nella finale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. La maglia match worn di Diego Armando Maradona è sicuramente uno dei cimeli storici che accende grandi emozioni in qualsiasi tifosi. Il Pibe de Oro ha lasciato parte del suo cuore a Napoli, lo dimostra anche il post su instagram lanciato per sostenere gli azzurri in questo momento di grande difficoltà.

Maglia bianca Napoli match worn: protagonista della Coppa Italia 86/87

Con una delle maglie da collezione il Napoli di Maradona è riuscito a vincere la finale di ritorno della Coppa Italia 86/87. Nella stagione del primo scudetto gli azzurri centrarono il ‘double’ aggiudicandosi anche la coppa nazionale. In particolare la squadra allenata da Bianchi riuscì a vincere tutte e 13 le partite di Coppa Italia, primato rimasto ancora ineguagliato. Maradona ha indossato la maglia bianca della collezione di Enzo D’Orta nella partita Atalanta-Napoli giocata il 13 giugno 1987 e terminata con il risultato di 0-1 con gol di Giordano. La gara di andata Napoli-Atalanta fu giocata il 7 giugno 1987 e terminò con il risultato 3-0 per il Napoli con gol di Renica, Muro e Bagni.

Finale andata Coppa Italia 1986/87. Gara di ritorno ecco la formazione titolare del Napoli: Garella, Ferrara, Volpecina, Bagni, Bigliardi, Ferrario, Carnevale, De Napoli, Giordano, Maradona, Romano.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella