Maradona su instagram con Napoli nel cuore, ecco le parole di Diego

Maradona pubblica un post su instagram sul Napoli. “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima!” ha scritto l’ex numero 10 azzurro.

E’ una passione sconfinata quella dei tifosi del Napoli per Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro vero re incontrastato della piazza partenopea. Un post su instagram di Maradona sul Napoli sta facendo riaccendere questo amore viscerale verso D10S: “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima!” ha scritto Maradona attraverso il famoso social network, contornando il tutto con un cuore azzurro. Diego Maradona ha poi concluso il breve messaggio con la scritta Forza Napoli Sempre. In poche ore il post dell’ex numero 10 del Napoli ha ricevuto migliaia di like parte dei tifosi del Napoli che portano ancora nel cuore Maradona. Quanto scritto dal fuoriclasse argentino arriva in un momento complicato per la squadra azzurra che naviga in brutte acque, a soli 24 punti in campionato dopo 20 giornate.

Maradona su instagram: “Forza Napoli Sempre”

Dal suo profilo ufficiale di Instagram Maradona ha scritto un messaggio al Napoli. In tanti si chiedono cosa abbia voluto dire il Pibe de Oro con quelle parole, magari è solo un messaggio di incoraggiamento alla squadra. Magari vuole essere anche uno sprone verso la squadra. Il riferimento al dover giocare con l’anima potrebbe essere solo un dettaglio, ma si avvicina molto a ciò che Gattuso sta chiedendo in questi giorni. Il tecnico del Napoli lo ha chiesto anche durante la breve parentesi di ritiro a Castel Volturno. Gattuso ha guardato in faccia i suoi giocatori, ha analizzato tutti gli errori commessi durante la partita con la Fiorentina, ma ha anche chiesto di mettere più passione in campo. “Facciamo il lavoro che era il nostro gioco da piccoli” ha ribadito più volte l’allenatore del Napoli, un concetto espresso anche nell’intervista dopo la sconfitta con la Fiorentina.