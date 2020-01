Napoli ritiro concluso: le ultime da Castel Volturno, terapie per Koulibaly

Il ritiro del Napoli è già concluso, la squadra farà ritorno al training center di Castel Volturno nella giornata di lunedì per allenarsi.

Meno di ventiquattro ore di ritiro, il Napoli oggi lascerà il centro sportivo di Castel Volturno: lo fa sapere la Società Sportiva Calcio Napoli attraverso il suo sito ufficiale. La squadra aveva scelto di non tornare presso la propria abitazione dopo la sconfitta con la Fiorentina per 2-0. Una gara che ha messo in evidenza tutte le carenze del Napoli in quanto gruppo, oltre che aprire una crisi che fa scattare l’allerta Serie B. Concluso il ritiro il Napoli si prepara ad affrontare la sfida con la Lazio di Coppa Italia che si terrà martedì 21 gennaio alle ore 20.45 con diretta su Rai 1. La squadra oggi agli ordini di Gattuso ha svolto lavoro in palestra, mentre solo terapie per Nikola Maksimovic, Dries Mertens, Faouzi Gholuam e Kalidou Koulibaly.

Report allenamento Napoli: ancora problemi in difesa

Una piccola buona notizia per Gattuso arriva dal rientro di Mario Rui che potrà giocare da titolare con la Lazio. Il difensore portoghese aveva saltato per squalifica la sfida con la Fiorentina, ma rientrerà in Coppa Italia. L’emergenza in difesa per il Napoli resta dato che né Maksimovic né Koulibaly sono recuperabili per la sfida con la Lazio. In Coppa Italia dovrà essere confermata la coppia Manolas-Luperto, mentre in mediana è pronto a giocare dal primo minuto Diego Demme. Intanto a ritiro concluso per il Napoli non filtrano, per ora, particolari novità su cosa si siano detti squadra, staff e società durante le ore passate insieme a Castel Volturno. Il fatto che tutti siano tornati a casa già oggi fa pensare che almeno un chiarimento ci sia stato. In qualche modo lo aveva auspicato e fatto capire anche Gattuso nell’intervista post partita con Fiorentina: “Se qualcuno ha ancora dei problemi lo esponga” aveva detto il tecnico.