La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta, ecco la maglia rossa di Maradona.

Ci sono maglie dal calcio indossate da collezione che assumono un fascino ancora più particolare, perché magari hanno un particolare diverso da tutte le oltre, o perché sono state indossate solo una volta. La maglia match worn numero dieci rossa di Diego Armando Maradona, racchiude in se tutte queste particolarità. La terza maglia dell’anno del primo Scudetto del Napoli 1986/87 è stata usata solo ed esclusivamente nella partita di Coppa Italia Lazio-Napoli del 27 agosto 1986. La maglia rossa di Diego Armando Maradona è realizzata in cotone leggero, in manica corta ma ha anche una particolarità più unica che rara: lo stemma NR sul pantaloncino è più piccolo rispetto a quelli apposti durante tutto l’arco del campionato. Una vera chicca per tutti i collezionisti di maglie storiche del calcio.

La dieci rossa di Maradona: il prezzo

Per questa maglia di proprietà della grande collezione di maglie da calcio del Napoli di Enzo D’Orta, si parte da una base d’asta di 3 mila euro. La particolarità di essere stata indossata solo una volta ed il marchio NR, la rendono ancora più unica. Inoltre come si evince dal certificato di autenticità la maglia del Napoli con sponsor Buitoni, è stata scambiata con Massimo Piscedda, ex giocatore della Lazio, proprio al termine del match di Coppa Italia vinto dal Napoli.

Ma com’è terminata la gara Lazio-Napoli del 1986/87? Il match terminò con il risultato di 0-2 con gol di Carnevale e Maradona che indossava proprio la sua maglia rossa. In quell’anno il Napoli riuscì a mettere a segno una doppietta vincendo il campionato ed anche la Coppa Italia, competizione quest’ultima in cui gli azzurri riuscirono a vincere tutte le partite disputate. Match in cui il Pibe de Oro ha indossato altre maglie da collezione: come quella bianca.