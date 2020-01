Foto – Le maglie di Insigne e Milik per il piccolo Mario. Che promessa dal bomber polacco

Le maglie di Insigne e Milik per il piccolo Mario hanno trasformato le lacrime del tifoso azzurro in ampi sorrisi. Poi la promessa del bomber polacco.

“Mario farò di tutto per trasformare le tue lacrime in sorriso sempre forza Napoli” la firma è quella di Arek Milik, bomber dal cuore d’oro che insieme al capitano Lorenzo Insigne hanno fatto felice il giovane tifoso scoppiato in lacrime per la sconfitta in Napoli-Fiorentina. Le maglie di Insigne e Milik sono state un dono prezioso recapitate a Mario che ha ringraziato sia il capitano del Napoli che il bomber polacco. Lo stesso Insigne aveva fatto una promessa al tifoso azzurro, inviandogli un video a cui ha fatto seguito la consegna del cadeaux. Sicuramente Mario sarà stato felicissimo anche per la vittoria in Coppa Italia del Napoli, in cui ha messo la firma proprio uno dei suoi idoli: Lorenzo Insigne.

Dalle lacrime ai sorrisi: le maglie di Milik e Insigne a Mario

La squadra vista in campo in Coppa Italia contro la Lazio ha fatto sicuramente tornare un piccolo sorriso a molti tifosi azzurri. Certo il Napoli ha continuato a soffrire, non è spumeggiante, ma con l’aiuto delle curve che cantavano si è rivista quantomeno una “squadra con il veleno” come ama dire Gattuso. Sorrisi che si sono affacciati anche sul volto di Mario che ha ricevuto le maglie di Milik e Insigne. Un gesto quello dei due attaccanti del Napoli da non sminuire, perché in un momento complicato non è facile fare attenzione anche a queste cose. Il pubblico, però, è sicuramente una delle componenti fondamentali a Napoli, lo sanno bene Milik e Insigne che tra i canti del San Paolo sono riusciti a tirare fuori una prestazione da squadra. La stessa che tutti vorranno vedere anche contro la Juventus, che in panchina avrà l’ex amato ed ‘odiato’ mister Sarri.