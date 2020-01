Tonelli è un nuovo giocatore della Sampdoria lo afferma Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato rivela cifre e dettagli dell’affare.

Lorenzo Tonelli passa alla Sampdoria. Il difensore è vicino a lasciare il Napoli per tornare alla Sampdoria. Le due società stanno chiudendo l’operazione, il difensore rinforzerà il reparto di Claudio Ranieri.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato alcuni retroscena in merito al trasferimento di Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria:

“Napoli e Sampdoria lavorano per chiudere un doppia operazione di calciomercato.Nessun intoppo per il trasferimento del difensore centrale Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria, siamo allo scambio dei documenti, nelle prossime ore le visite. Operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni. E la Sampdoria di Massimo Ferrero adesso intende chiudere, sempre con il Napoli, anche l’operazione relativa ad Amin Younes“.