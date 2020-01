Parma su Llorente per sosituire Inglese: trattativa caldissima

Il Parma ha chiesto Llorente al Napoli, i ducali cercano il sostituto di Roberto Inglese e hanno avviato una trattativa con il club di De Laurentiis

Ultim’ora di calciomercato il Parma vuole Fernando Llorente per sostituire Roberto Inglese, la notizia viene data dal giornalista Nicolò Schira. Llorente è in uscita dal Napoli che sta cercando anche un sostituto, si è parlato di Andrea Petagna. Il calciatore della Spal piace molto a Gennaro Gattuso che sarebbe pronto ad accoglierlo nella rosa azzurra. Con Llorente ai ducali gli azzurri sarebbero liberi di affondare il colpo per Petagna, ma prima devono liberare una casella in attacco. Stesso discorso vale anche per l’acquisto di Matteo Politano. Secondo Sky il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a Milano per definire la trattativa. Allo stesso tempo il Napoli cerca di piazzare Amin Younes che piace alla Sampdoria, stessa squadra che sta per acquistare anche Lorenzo Tonelli per 3 milioni di euro.

Llorente al Parma: la mossa di Faggiano

Sono ore calde per il mercato del Napoli che negli ultimi 8 giorni sta intensificando i contatti per chiudere una serie di trattative, rivoluzionando la rosa con sei mesi di anticipo. Secondo Schira la trattativa tra Napoli e Parma per Llorente è stata avvita, ora bisognerà capire come si svilupperà. In linea di massima la SSCN non si oppone ad una cessione dello spagnolo, uno di quelli più ‘traumatizzati’ dalla vicenda multe e ammutinamento. La società vorrebbe avviare una mini rivoluzione a gennaio anche per cercare di alleggerire l’ambiente spogliatoio, rivitalizzato dal confronto durante il mini ritiro a Castel Volturno. Importantissima anche la vittoria con la Lazio, dove si è messo in evidenza un grande Diego Demme. Il risultato positivo e l’innesto di forze (mentali) fresche può fare la differenza in questa seconda parte di stagione, in cui il Napoli è chiamato a raggiungere la zona Europa.