Napoli, Llorente al Tottenham, arriva la risposta di Mourinho

Llorente al Tottenham, José Mourinho, tecnico degli spurs, risponde alle voci di calciomercato mercato sull’attaccante del Napoli



Il Tottenham prima di ritornare su Llorente ara arrivato a un passo da Piatek, ma non è stato trovato l’accordo economico con il Milan. Il secondo nome per gli Spurs era l‘attaccante del Porto Ze Luis. Il classe ’91 di Capo Verde, però, non avrebbe ottenuto il permesso per poter giocare nel Regno Unito. Da qui, secondo il Sun, l’idea di un ritorno eccellente, quello di Fernando Llorente.