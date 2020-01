Politano-Napoli, Giuntoli, è arrivato a Milano: stasera, c’è in programma un appuntamento con il management dell’esterno offensivo dell’Inter.

Il Napoli vuole fortemente Politano. De Laurentiis ha recapitato la propria offerta all’Inter. Il patron ha messo sul piatto due milioni subito per il prestito dell’esterno e riscatto nella prossima sessione di mercato (e dunque di esercizio) a diciotto milioni di euro.

I nerazzurri hanno accettato l’offerta azzurra, ora la parola spetta al giocatore. Sulla trattativa, arrivano novità dalla redazione di Sky sport 24:

“Il Napoli stringe per Politano, il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, è arrivato a Milano: stasera, c’è in programma un appuntamento con il management dell’esterno dell’Inter.

Giuntoli vuole chiudere una trattativa che è in fase avanzata, praticamente definita, con l’Inter. I club sono sostanzialmente d’accordo“.

Sky aggiunge ulteriori dettagli: “Politano non interessa solo al Napoli, l’esterno offensivo dell’Inter, la settimana scorsa si era anche sottoposto alle visite mediche della Roma. l’Inter aveva trattato con i giallorossi lo scambio (poi saltato) con Spinazzola. Il calciatore è sempre tentato dal club capitolino, squadra del cuore e della sua infanzia. Il Napoli prova adesso a convincerlo.

Il classe 1993 ha dato tuttavia totale apertura agli azzurri, un club ritenuto adatto per raggiungere l’obiettivo Europei.

Già due anni fa, quando sulla panchina del Napoli c’era Sarri, Politano è stato protagonista delle ultime giornate del mercato e l’affare, praticamente definito, saltò proprio nelle ore conclusive delle trattative“.