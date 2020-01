Politano-Napoli pista ancora aperta, Ghoulam resta: le ultime di mercato

Ultime notizie di calciomercato con il Napoli che punta su ancora su Politano. Ghoulam resta in maglia azzurra, lo riferisce Luca Marchetti di Sky.

Il giornalista ha parlato a Radio Marte delle ultime novità di calciomercato che il riguardano Napoli e Politano: “Piace a Gattuso ed è ancora un’opportunità per la squadra azzurra. Lo scambio con la Roma è saltato, oramai definitivamente”. Secondo Marchetti il potenziale scambio Politano-Llorente è ancora in piedi, anche se l’acquisto di Giroud potrebbe far saltare tutto. Intanto Ghoulam resta al Napoli come fa sapere lo stesso Marchetti: “E’ difficile che vada via, ha un ingaggio molto alto che pochi club di possono permettere, inoltre non offre garanzie dal punto di vista fisico“. La SSCN potrebbe comunque concludere l’acquisto di un terzino sinistro: “Si punta ad un giocatore di prospettiva e giovane“.

Mercato Napoli: non solo Politano, le ultime su Amrabat

Cristiano Giuntoli valuta anche il mercato in uscita con Amin Younes sulla lista dei partenti, su di lui è forte il Torino di Walter Mazzarri. Il Napoli stringe per Sofyan Amrabat, centrocampista che piace pure a Fiorentina e Inter. Il centrocampista del Verona sarebbe pronto a sostenere le visite mediche con il Napoli, secondo Pedullà l’appuntamento è fissato per martedì 21. Intanto sta nascendo il Napoli del futuro, come descritto dallo stesso Marchetti di Sky su Radio Marte: “Si punterà ad una rosa formata da Amrabat, magari Marash Kumbulla e sicuramente Amir Rrahmani che ha già firmato. Po i ci saranno Diego Demme e Stanislav Lobotka“. Punti cardine da cui partire la prossima stagione, ma ancora prima bisogna pensare a concludere degnamente quella in corso. Il Napoli è caduto in un baratro da cui non riesce a riprendersi, la Coppa Italia ed il ritorno dei tifosi in curva al San Paolo potrebbero essere una chance per ripartire.