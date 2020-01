Napoli cessione Younes, De Maggio: “Quattro richieste, ecco chi lo vuole in Italia”

Calciomercato – Napoli cessione Amin Younes: il calciatore ha quattro richieste, due dalla Bundesliga e due dall’Italia. Lo riferisce Valter De Maggio.

Il punto sul mercato in uscita per il Napoli vira sulla cessione di Younes, secondo Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss il calciatore ha quattro richieste. Secondo il direttore di Radio Goal la possibilità che il calciatore sia ceduto a gennaio ci sono, anche perché con Gennaro Gattuso sta trovando poco spazio. Cristiano Giuntoli ci sta lavorando e nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi.

Younes in italia piace al Genoa di Preziosi e il Torino di Mazzarri. I granata sono molto interessati al calciatore e stanno cercando di cedere Iago Falque alla Spal, che resta titubante per la nuova destinazione. Qualora Cairo riuscirà a fare questa operazione in uscita allora cercherà di prendere Younes. L’attaccante tedesco ha anche due richieste della Bundesliga.

Napoli, cessione Younes. Anche Gaetano in uscita

Non c’è solo la cessione di Younes per il Napoli, ma anche Gianluca Gaetano. Con l’arrivo di Stanislav Lobotka, nuovo metodista azzurro, diminuiscono ancora di più gli spazi per il giovane azzurro. Gianluca Gaetano andrà in prestito, quasi sicuramente ad una squadra di Serie B: si parla insistentemente della Cremonese. Il Napoli vuole far crescere quello che è un patrimonio del vivaio azzurro, sperando di ritrovarsi in squadra già il prossimo anno un calciatore pronto per affrontare la Serie A. Gaetano ha grandi doti tecniche, ma ha necessità di giocare da titolare e con continuità ecco perché la SSCN vuole cedere Gaetano solo in prestito. Intanto in uscita si pensa sempre a Faouzi Ghoulam che ieri si è rivisto in gruppo a Castel Volturno. Il terzino algerino non riesce a dare più garanzie sulla sinistra e quindi è necessario trovare un sostituto anche per il portoghese Mario Rui.