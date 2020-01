Coppa Italia: Lazio out Luis Alberto. Ecco la probabile formazione

Lazio, Luis Alberto out per la sfida con il Napoli di Coppa Italia, l’argentino ha un problema muscolare, al suo posto giocherà Parolo.

Coppa Italia, la Lazio dovrà rinunciare Luis Alberto, Simone Inzaghi perde uno dei migliori assist man della stagione 2019/20. Il calciatore argentino durante la rifinitura a Formello non ha partecipato alle prove tattiche, ma è entrato in gruppo solo per il riscaldamento. Luis Alberto out per la sfida Napoli-Lazio di Coppa Italia in programma martedì alle 20.45 al San Paolo, diretta Tv su Rai 1. Simone Inzaghi rinuncerà ad un dei suoi migliori calciatori, con Parolo che entra di diritto nella probabile formazione della Lazio. Milinkovic Savic e Leiva completeranno il reparto di centrocampo. Per la sfida del San Paolo Inzaghi perde anche Cataldi per uno stiramento al polpaccio, ancora out anche Lukaku. Pronto a partire dalla panchina Correa che sta cercando di recuperare dal recente infortunio.

Napoli-Lazio: le scelte di Inzaghi

I biancocelesti in forma smagliante in campionato hanno avuto una sola seduta di allenamento per preparare la sfida di coppa con il Napoli. Con Luis Alberto out la Lazio perde un calciatore importante, ma Simone Inzaghi in allenamento ha provato diverse soluzioni. Il tecnico ha affrontato con i suoi calciatori anche una seduta video per cercare di bloccare il Napoli che solo qualche giornata fa aveva messo in seria difficoltà la formazione laziale. Nella probabile formazione della Lazio ci sarà sicuramente il capocannoniere di Serie A Ciro Immobile, al suo fianco è possibile che giochi ancora una volta Caicedo. La Lazio recupera anche il capitano Lulic e conferma Acerbi in difesa insieme a Luiz Felipe e Bastos.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi