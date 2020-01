Video – Assist di Alisson per Salah: Liverpool calcio e poesia

Il video dell’assist di Alisson per Salah che ha regalato il 2-0 del Liverpool sul Manchester United è poesia pura, la Premier League sempre più spaziale.

Certe cose non accado per caso, se il portiere serve un pallone d’oro per l’attaccante vuol dire che è l’anno giusto per distruggere ogni record. Il video dell’assist di Alisson per Salah sta facendo il giro del web. L’ex attaccante della Fiorentina ha siglato il 2-0 del Liverpool al Manchester United grazie ad un rilancio di Alisson, che ha pescato Salah dietro la linea del centrocampo. A quel punto il calciatore egiziano ha controllato palla e insaccato alle spalle di De Gea. Un gesto bellissimo sia quello del portiere, sia quello dell’attaccante in grado di ribaltare in pochissimo tempo l’azione resistendo anche al ritorno dell’avversario. Il Liverpool con la vittoria sul Manchester United resta primo in classifica con un vantaggio di 16 punti sul City e una partita in meno giocata.

Qui oltre al gol, c’è l’esultanza di Alisson: si fa tutto il campo di corsa superando i compagni per andare a esultare con Salah. E sul finale ci delizia strisciando sulle ginocchia. 😂 pic.twitter.com/DoB3qbKTj5 — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) January 20, 2020

Alisson assist a Salah per i record del Liverpool

Sono tanti i record che il Liverpool può infrangere nella stagione 2019/20 di Premier League. L’assist di Alisson per Salah ha contribuito a far restare intatti alcuni di essi. Il Liverpool ha già ottenuto il record di vittorie con 21 partite vinte in 22 giocate.

Ecco i record a cui punta il Liverpool: