Politano attende la Roma, il Napoli ha l’accordo con l’Inter: le ultime di mercato

Mercato – Napoli affare Politano in standby, attende la Roma. Gli azzurri hanno trovato l’accordo con l’Inter ma non con il calciatore.

Matteo Politano attende la Roma è questa la novità di mercato di questa mattina, su quella che sta diventando una delle trattative più complicate del calciomercato invernale. Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Inter per portare Politano in maglia azzurra: 18 milioni più bonus, ma deve trovare anche quello con il calciatore. L’esterno sinistro di proprietà dei nerazzurri e tifoso della Roma vorrebbe vestire la maglia giallorossa. Proprio la Roma ha trovato l’accordo con Politano e sta studiando un’alternativa per ingaggiare il calciatore dopo che è saltato lo scambio con Spinazzola. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport nelle prossime ore i direttori sportivi di Inter e Roma avranno un nuovo contatto con la mediazione dell’agente di Politano, Davide Lippi. Si cercherà di trovare un accordo per il trasferimento di Politano alla Roma sulla base di prestito gratuito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Passaggio che dovrà essere avallato anche dal futuro proprietario della Roma Dan Friedkin.

Politano-Napoli: le ultime di mercato

Il Napoli resta attivo sul mercato ed ha fatto la sua mossa per prendere un esterno mancino, ora deve solo capire la volontà del calciatore. Politano attende la Roma e questo potrebbe far saltare tutto, anche perché le tempistiche per trattare diventano sempre più strette. La sensazione è che il calciatore abbia in testa solo la Roma, tanto prima che saltasse lo scambio con Spinazzola si era anche fatto fotografare con la sciarpa giallorossa. Il Napoli resta alla finestra, ma più di tanto non può fare se il calciatore ha un’altra volontà. Intanto Cristiano Giuntoli continua a tenere monitorato il Kostas Tsimikas, calciatore necessario per coprire la falla sulla fascia sinistra di difesa. Il mercato in uscite vede l’asse Napoli-Samprodia sempre più caldo. Lorenzo Tonelli è in uscita ma Ferrero pare voglia affondare anche per l’attaccante Amin Younes.