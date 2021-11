Marca svela la formazione da sogno del Chelsea, c’è anche Insigne

Il Chelsea vuole costruire una formazione da sogno attraverso acquisti sul calciomercato, ci sono anche Insigne e De Ligt. La notizia viene lanciata dall’autorevole quotidiano spagnolo Marca. Il club di Londra guidata da Abramovic è intenzionato a spendere in maniera massiccia in fase di calciomercato e sta puntando i migliori talenti in Europa. Secondo quanto riferisce Marca la campagna acquisti del Chelsea per il 2022 sarà veramente faraonica, con il club inglese pronto a fare spesa anche in Serie A.

Insigne e De Ligt al Chelsea

Dopo aver vinto la Champions League nella stagione 2020/21 il Chelsea vuole continuare a dominare, in Europa ed in Premier League. Per farlo Abramovic vuole mettere a disposizione di Tuchel una squadra di grandissimo profilo, in grado di contrastare le altre grandi del campionato inglese come Liverpool, Mancester City, Manchester United e l’ambizioso Newcastle del nuovo proprietario Bin Salman che ha un patrimonio sconfinato.

Marca fa sapere che tra gli obiettivi del Chelsea ci sono anche Insigne e De Ligt a cui si aggiunge anche Jules Kounde. Il contratto di Insigne con il Napoli scade nel 2022 ed il Chelsea non si farebbe alcun problema ad accontentare il calciatore in termini di ingaggio. Il Napoli, invece, non farà sconti da questo punto di vista e gli propone il rinnovo a cifre contenute. Inoltre Insigne ha la volontà di restare in Europa, quindi per ora l’offerta faraonica del Toronto viene rispedita al mittente.

L’idea di Abramovic è veramente ambiziosa. Il magnate russo non baderà a spese ed è pronto a ricoprire d’oro i difensori De Ligt e Kounde mentre in attacco ci sarà spazio per Lorenzo Insigne insieme con Lukaku.

Ecco la probabile formazione del Chelsea nel 2022: Mendy; De Ligt, Thiago Silva, Kounde; Reece James,Jorginho, Kante, Chilwell; Hudson-Odoi, Lukaku, Insigne.