Le pagelle esaltano Cuadrado: che recupero su Gosens. Così si cambia la storia

Finale di Coppa Italia: Atalanta-Juventus, il gol del vantaggio dell’1-0 di Kulusevski è viziato nettamente da un fallo di Cuadrado su Gosens. Lo hanno visto tutti e le immagini chiariscono che il fatto del colombiano è netto. Intervento duro quello di Cuadrado, ma né Massa né il Var Valeri decidono di intervenire con la Rai che si affretta a difendere arbitro e protocollo Var. Ma il giorno dopo la finale di TimVision Cup arriva anche il plebiscito in pagella per Cuadrado. Il colombiano è al centro di una serie di polemiche, vedi il rigore assurdo assegnato nella gara contro l’Inter che ha come protagonista sempre Cuadrado.

Cuadrado: i voti in pagella

Nonostante il fallo su Gosens in Atalanta-Juventus, le pagelle dei quotidiano promuovono il colombiano. Cuadrado viene addirittura esaltato da Gazzetta dello Sport che scrive: “Più delle corse incide col contrasto da cui nasce l’1-0. Forte, deciso, come si insegna a scuola calcio“. Tuttosport, giornale molto vicino a casa Juventus aggiunge: “Mette lo zampino sul gol del vantaggio con un gran recupero in scivolata su Gosens“.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Da fallo a super recupero

Insomma per cambiare la storia ci vuole veramente poco. Perché tra qualche anno quello che resterà sulla carta saranno questi voti e questi giudizi. Chi non ha guardato la partita leggendo le pagelle di Cuadrado immaginerà un super recupero del colombiano. Invece il gol della Juventus parte da un fallo di Cuadrado, un episodio che si avvia verso la cancellazione mentre il giocatore viene osannato, nonostante tantissimi tifosi lo bollino come un tuffatore provetto.