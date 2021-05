Napoli-Verona: concentrazione altissima, Koulibaly verso il recupero. C’è un solo obiettivo

Napoli-Verona è una partita da non sbagliare per gli uomini di Gennaro Gattuso, con una vittoria il Napoli si assicura la partecipazione alla Champions League. Dunque non servirà fare calcoli, se il Napoli vince allo stadio Diego Armando Maradona parteciperà alla prossima Champions. Discorso chiuso. Lo sanno benissimo Insigne e compagni, che a Castel Volturno stanno preparando la partita nel migliore dei modi. La concentrazione è altissima al centro sportivo in provincia di Caserta, con i calciatori che sono pronti a dare tutto quello che hanno negli ultimi 90 minuti decisivi per chiudere al meglio la stagione. Gennaro Gattuso, nonostante le continue voci di addio, sta spronando come al solito la squadra, preparandola in maniera maniacale. Il tecnico calabrese lavora per raggiungere l’obiettivo Champions League, per dare soddisfazione alla piazza partenopea ed anche a se stesso.

Napoli: Koulibaly può recuperare

Intanto ci sono buone novità per il Napoli che con il Verona può avere in panchina sia Maksimovic (guarito dal Covid 19) che Koulibaly. Il difensore senegalese sta recuperando dall’infortunio. Le sue condizioni sono migliorate negli ultimi giorni e potrebbe andare in panchina per Napoli-Verona. Difficilissimo che Koulibaly possa giocare dal primo minuto, sia perché non al meglio della condizione fisica, sia perché la coppia Manolas-Rrahmani si sta comportando al meglio. La formazione del Napoli di domenica non si dovrebbe discostare molto a quella che ha battuto la Fiorentina. Gli unici cambi potrebbero essere Demme titolare al posto di Bakayoko e Lozano al posto di Politano. Gattuso potrebbe puntare sulla velocità del messicano per sorprendere la difesa del Verona. Per il resto arrivano conferme per Meret, Hysaj a sinistra in difesa e Osimhen in attacco.