La storia instagram di Mbappé fa sognare i tifosi della Juventus – FOTO

Kylian Mbappé a fine stagione può lasciare il PSG, il calciatore è in scadenza di contratto a giugno del 2022. I grandissimi club europei si sono già messi in fila per prendere Mbappé a parametro zero, riservandogli ovviamente un più che lauto ingaggio. Si parla insistentemente di Real Madrid per Mbappè, con il club spagnolo pronto ad accogliere un altro gioiello nella propria collezione. Ma c’è la storia di Mbappé su instagram a far sognare i tifosi della Juventus ed a dare, forse, un indizio di mercato.

Il giocatore francese ha pubblicato la scritta Zebra e soon con una clessidra. Insomma come se fosse questione di tempo affinché accada qualcosa. La storia di instagram di Mbappé con la scritta Zebra ha mandato in visibilio i tifosi della Juventus, convinti che quel messaggio voglia dire un trasferimento di Mbappé in maglia bianconera. L’operazione sarebbe di quelle faraoniche, dato che Mbappé chiede almeno 25 milioni di euro di ingaggio per il giocatore. Tantissimi per una squadra, come quella della Juventus piagata dai debiti. I tifosi juventini, però, sono convinti che quella scritta voglia dire qualcosa e nutrono il sogno di vedere Mbappè alla Juventus a fine stagione.