Marangon: “Con Gattuso il Napoli sarebbe primo. Il mio voto a Spalletti”

Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, nonostante la sconfitta con la Fiorentina. Gli uomini di Spalletti hanno una partita delicatissima con la Roma, che può significare davvero tanto per la lotta al titolo. Secondo Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, la squadra partenopea sarebbe stata “sicuramente al primo posto se sulla panchina ci fosse stato ancora Gattuso. Il tecnico calabrese nella scorsa stagione fu davvero molto sfortunato, ma lui è un tecnico che sa far rendere al meglio i suoi calciatori“. Ricordiamo che Gattuso sostituì in corsa Ancelotti e portò il Napoli al quinto posto, fallendo la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata con quel pareggio col Verona.

Marangon dà anche il suo voto a Luciano Spalletti: “Arriva ad una scarsa sufficiente, niente di più. Ha commesso molti errori in questa stagione“. Resta comunque il fatto che il Napoli si sta giocando ancora lo scudetto. In un campionato davvero molto incerto, in cui le cose cambiano da settimana in settimana. La corsa al titolo si è fatta più complicata per il Napoli, ma no per questo impossibile.