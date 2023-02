Marolda: “Su Kim mi prenderò altre bestemmie ma la penso così”

Francesco Marolda dichiara che su Kim prenderà altre bestemmie ma non ha paura a dire che ha fatto una partita normale a Spezia

Kim sta sorprendo per le sue doti in fase difensiva e non solo. Ma non tutti apprezzano il lavoro del calciatore sudcoreano, così come il giornalista Francesco Marolda che in articoli e interventi in trasmissioni radiotelevisive ha spesso calcato la mano sugli aspetti che non gli piacciono da parte del difensore del Napoli. A causa di questi commenti poco positivi, il decano del giornalismo campano ha ricevuto critiche da parte dei supporters azzurri ma non ha ancora cambiato idea sulle qualità del forte giocatore azzurro.

Per Marolda Kim ha disputato una partita normale contro lo Spezia

“Ho preso tante bestemmie in passato perché ho osato dire che Kim non mi convinceva, ma ne sono ancora convinto. Ne prenderò altre ora affermando che contro lo Spezia ha disputato una partita normale, gli attaccanti avversari non lo hanno sollecitato”, così ha dichiarato Francesco Marolda ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. L’allenatore Gigi De Canio ha poi replicato: “Sono quasi sempre d’accordo con te, su Kim no. Il coreano è stata una bellissima scoperta e non sta facendo rimpiangere Koulibaly“.