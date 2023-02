Compagnoni: “Osimhen vola in cielo. Inutile croce addosso a Dragowski”

Maurizio Compagnoni evidenzia che Victor Osimhen vola in cielo ed è inutile mettere la croce addosso a Bartolomiej Dragowski

Il Napoli batte in maniera netta lo Spezia con il punteggio di 0-3. Ha espresso la propria opinione sulla partita Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport che ha raccontato la partita di ieri mattina. Nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli, Compagnoni ha dichiarato: “Sul secondo gol del Napoli è stata buttata la croce addosso a Bartłomiej Drągowski, ma non sono d’accordo. Cosa doveva fare quel ‘povero’ portiere? Victor Osimhen è stato impressionante, è arrivato in cielo con il suo stacco di testa”.

Per Compagnoni il Napoli gioca con il piglio della grande squadra, con calciatori che fanno la differenza

Il telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha poi proseguito nel corso del suo intervento in radio: “Il Napoli gioca con il piglio della grande squadra. Se una compagine prende a ‘schiaffi’ team come Liverpool e Ajax ci sarà un perché, significa che gli uomini di Luciano Spalletti sono fortissimi. Hanno due calciatori pazzeschi come Kvaratskhelia e Osimhen, ma come non citare i vari Kim e Stanislav Lobotka? Sono atleti di indiscutibili qualità, fanno la differenza”.